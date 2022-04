Düsseldorf-Pempelfort : Aufwendige Löscharbeiten bei Dachbrand in Wohnhaus

Düsseldorf Ein Feuer ist am Donnerstag im Dachbereich eines Hauses in Düsseldorf-Pempelfort ausgebrochen. Die Brandbekämpfung an Dach und Hausfassade gestaltete sich als sehr aufwendig.

Mehrere Stunden war die Feuerwehr Düsseldorf am Donnerstagnachmittag bei einem Brand im Dachbereich eines Wohn- und Geschäftshaus an der Marschallstraße im Einsatz. Die Löscharbeiten gestaltete sich schwierig, da Teile der Dachhaut sowie der Fassade mit Spezialsägen geöffnet werden mussten, um zum Brandherd vorzudringen. Mehrere Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Am Nachmittag meldete ein Anrufer Rauch aus einem Dach des Hauses in Pempelfort. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Brandrauch aus dem Dachbereich des Gebäudes. Sofort evakuierte die Feuerwehr das Gebäude und brachte mehrere Bewohner in Sicherheit.

Zeitgleich wurden die Löschmaßnahmen von außen über Drehleitern und im Inneren des Gebäudes durch mehrere Trupps unter Atemschutz mit Löschrohren eingeleitet. Mit Spezialsägen öffneten Einsatzkräfte das Dach und die vorhandene Dachhaut, um zum Brandherd vorzudringen und diesen zu löschen. Nach rund anderthalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle.

Wegen diverser Glutnester fanden im Anschluss noch aufwendige Nachlöscharbeiten statt, diese dauerten noch einma rund eine Stunde. Vorsorglich untersuchten Notfallsanitäter der Feuerwehr die Bewohner auf eine Rauchgasvergiftung, alle waren jedoch unverletzt.

Nach drei Stunden fuhren die letzten der rund 60 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück und die Einsatzstelle konnte der Polizei übergeben werden. Am Abend erfolgte durch die Feuerwehr eine routinemäßige Kontrolle der Brandstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(csr)