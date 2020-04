Einkaufsratgeber Mundschutz : Wie komme ich an eine Maske?

Karin Moneke kauft bei Daniela Mäding Schutzmasken. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Apotheken und Sanitätshäuser im Kreis Viersen verzeichnen eine deutlich steigende Nachfrage. Gummibänder in Nähshops sind ebenfalls gefragt, weil viele auch Masken selbst anfertigen.

Seit klar ist, dass in Nordrhein-Westfalen von Montag an eine Maskenpflicht beim Einkauf sowie in Bussen und Bahnen herrscht, zieht die Nachfrage nach dem Mund-Nase-Schutz spürbar an. Das berichten Apotheker und Fachgeschäfte übereinstimmend.

Viersen „Alle zwei Minuten kommt ein Kunde rein und fragt nach einer Maske“, berichtet Daniela Mäding vom Sanitätshaus Lettermann in der Viersener Fußgängerzone. Angeboten werden Einmalmasken – fünf Stück für 5,50 Euro, zehn für elf Euro –, aber auch Mehrfachmasken nach FFP2-Norm für 9,95 Euro. „Wie kann ich die waschen?“, fragt Kundin Karin Moneke. „Einfach in den Backofen legen oder mit dem Bügeleisen erhitzen“, erklärt Mäding. Gewaschen werden muss sie nicht. Die Nachfrage sei bereits seit Montag deutlich gestiegen; genügend Masken seien in den Filialen vorhanden. Veit Eck von der Lindenapotheke hat vergangene Woche Donnerstag 1000 Einmal-Masken geordert. „Ich gehe davon aus, dass die am Montag ausverkauft sind“, sagt der Apotheker. Die Nachfrage sei exponentiell gewachsen, Hunderte habe er bereits verkauft. Für zwei Euro verkauft er den Einmal-Schutz. „Wenn man ihn nur zum Einkaufen aufsetzt, kann man ihn aber sehr oft benutzen“, erklärt er. Üblicherweise kaufe er über den pharmazeutischen Großhandel ein. „Der ist aber nur eingeschränkt lieferfähig.“

In Nettetal gab es lange Schlangen vor Stoff Wende in Lobberich. Dort waren besonders Gummibänder gefragt. Viele Kunden nähen selber. Muster verkauft Gabriele Wende für zehn Euro. Der Laden wird jetzt außerplanmäßig öffnen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Textilmuseums in Hinsbeck haben jetzt hunderte Behelfsmasken für soziale Zwecke und Verbände genäht. Aber auch jeder Nettetaler kann sich bei Bedarf an das Textilmuseum wenden. Die Masken werden kostenfrei zur Verfügung gestellt, eine kleine Spende für das Museum wäre schön. Info: susanne.ciernioch@nettetal.de oder Telefon 02153 8984105. Und: Das Kaldenkirchener Unternehmen PB Corporate Fashion hat auf Maskenproduktion umgestellt. Es gibt sie im Direktverkauf an der Kölner Straße 40, samstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Preise: Zehner-Pack für 75 Euro, Fünfer-Pack für 39 Euro.

Brüggen Nach Bekanntgabe der Maskenpflicht waren die noch 160 vorrätigen Masken in der Apotheke am Katarinenhof an der Borner Straße 32 „innerhalb von 20 Minuten weg“, sagt Apothekerin Claudia Weinig. Seitdem rechnet sie täglich mit einer neuen Lieferung. „Gerade für Brillen- und Hörgeräteträger sind Masken mit Gummiband unbequem. Wichtig ist, dass der Schutz gut sitzt“, so Weinig. Armin Breuer von der Nähschule „Steppstich“ hat gerade einen Großauftrag über 500 Masken für eine Apotheke angenommen, näht zudem noch 150 Masken am Tag: „Ich bin komplett ausverkauft.“ Anfragen könne man aber stellen unter Ruf 02163 8889545. Im Odlo Outletshop an der Borner Straße wird für Ende der Woche die nächste Lieferung mit Stoffmasken erwartet.

Schwalmtal In der Sonnen-Apotheke, Dülkener Straße 39 in Schwalmtal-Waldniel, sind Masken nach FFP2-Norm, die auch für den OP-Bereich genutzt werden, erhältlich. „Die Masken können bis zu acht Stunden getragen werden“, erläutert Apotheker Peter Ronge.

Niederkrüchten Die Nähmaschine von Ruth Sponholz rattert zurzeit in ihrer Änderungsschneiderei in Dam 80 ununterbrochen. „Ich fertige Stoffmasken nach Wunsch zum Binden oder mit Gummiband an“, sagt Sponholz. Die Nachfrage sei riesig, Gummiband sei zurzeit knapp. Anfragen nimmt Sponholz an unter Telefon 0174 1982612; der Preis hänge von Größe und Material ab.

(busch/hb/mrö)