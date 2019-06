Protestcamp in Viersen : In Sonderzügen zum Tagebau

Viersen Während Hunderte Aktivisten von „Ende Gelände“ bei Protesten am Samstag auf das Tagebaugelände Garzweiler vorgedrungen sind und Gleise besetzt haben, blieb es im Viersener Camp ruhig. Die ersten Teilnehmer sind abgereist.

Für die Klima-Aktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ ist das Wochenende erfolgreich verlaufen. Hunderte sind am Samstag auf das Tagebaugelände Garzweiler vorgedrungen, andere haben Gleise blockiert. „Ein großartiger Erfolg“, sagt Benno Hansen. Der Berliner (25) gehört zum Presseteam und ist auf dem Festivalgelände am Hohen Busch in Viersen zu treffen, wo „Ende Gelände“ ein Protestcamp aufschlagen durfte. Dass die Polizei am Freitag über Stunden den Viersener Bahnhof gesperrt hatte, beschäftigt die Aktivisten. „Uns ist so etwas noch nie passiert“, sagt Hansen, „dass wir mit der Polizei darüber verhandeln mussten, unsere angemeldete Route nehmen zu dürfen. Das war ein kompletter Kompetenzmissbrauch der Polizei.“ Einige der Aktiven seien nach Mönchengladbach gelaufen und von dort mit der Bahn weiter gefahren oder hätten einen der Plätze in den Sonderbussen bekommen. „Die Wege haben länger gedauert, aber das hält uns nicht auf“, sagt Hansen. Wie viele Aktivisten sich insgesamt im Camp aufgehalten haben, konnte er nicht sagen.