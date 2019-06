Fußball : Die ersten Partien für die Vorbereitungsturniere stehen

Die Vorbereitungen für den Grenzland-Cup und den Burg-Pokal laufen auf Hochtouren.

Beim zweiten Grenzland-Cup trifft Bezirksligist Dilkrath trifft am 6. Juli in Gruppe A auf den ASV Süchteln und Blau-Weiß Concordia Viersen. Einen Tag später treten TuRa Brüggen und der TDFV Viersen im Rösler-Stadion gegen die VSF Amern an, ebenfalls am Sonntag empfängt der SC Waldniel den SSV Grefrath und TSV Kaldenkirchen. In der letzten Gruppe treffen am Mittwoch, 10. Juli, die TSF Bracht, der Dülkener FC und SuS Schaag aufeinander. Lediglich die Gruppenersten qualifizieren sich für den Finaltag, der am 13. Juli mit den beiden Halbfinals beginnt.