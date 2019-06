Niederkrüchten : Was Niederkrüchtens Solo-Bad kostet

Info

Innerhalb der interkommunalen Bäderkommission mit Brüggen haben sich die Niederkrüchtener Vertreter mehrheitlich gegen ein Freizeitbad mit Brüggen auf dem früheren Brimges-Gelände an der B221 ausgesprochen.

3. Juli Der Brüggener Rat muss in seiner Sitzung am 3. Juli entscheiden, ob die Burggemeinde weiter an einer interkommunalen Lösung mit Niederkrüchten arbeiten will.

4. Juli Die Niederkrüchtener Mitglieder der Bäderkommission treffen sich am 4. Juli wieder, um über die weiteren Schritte zu beraten.