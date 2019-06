Niederkrüchten : Einbrecher hebeln Gaststättentür auf

Ein Einbrecher hebelt mit einem Brecheisen eine Tür auf (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Niederkrüchten Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in eine Gaststätte am Venekotenweg in Niederkrüchten eingebrochen. Laut Polizeiangaben drangen die Täter zwischen Freitag, 21. Juni, 22.20 Uhr, und Samstag, 22. Juni, 9.15 Uhr, in das Gebäude ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten.

Sie stahlen den Inhalt einer Registrierkasse und eines Sparschranks. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Beobachtungen an die Kriminalpolizei: Ruf 02162 3770.

(emy)