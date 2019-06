Leichtathletik : Athleten von OSC und LGV können in Oedt überzeugen

Athleten von OSC und LGV können in Oedt überzeugen

Beim Mittsommersportfest des TuS Oedt gab’s viele Erfolge zu verbuchen.

Wetterkapriolen und mehrfache Unterbrechungen durch Unwetter hat viele Athleten nicht davon abgehalten, beim Mittsommersportfest des TuS Oedt auf der Nierskampfbahn zu starten. Die Oedter schlossen ihr Abendsportfest erfolgreich kurz vor 22 Uhr ab. Der OSC Waldniel und die LG Viersen waren stark vertreten und vielfach gut platziert. Etliche Teilnehmer des Sportfestes erfüllten Qualifikationen für kommende Meisterschaften. Henry Krumm vom OSC Waldniel zeigte als U18-Sieger über 400 Meter in 53,72 Sekunden eine starke Stadionrunde. Die Pflichtzeiten erfüllten M50-Senior Harald Lange und W45-Seniorin Silke Bommes über 1500 Meter in 4:42,42 und 5:27,19 Minuten für die Senioren-DM in Leinefeld-Worbis (12. Bis 14. Juli).