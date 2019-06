Viersen : Stadt Viersen lässt abgestorbene Bäume fällen

Baumkontrollen zeigten die Folgen der langen ­Trockenheit im Dürresommer 2018.

Besonders auffallen werden laut Stadtverwaltung die Arbeiten rund um öffentliche Gebäude, Schulen und Kindertagesstätten. In Alt-Viersen gilt das beispielsweise für zwei Hainbuchen an der Stadtbibliothek und eine Birke nahe der Galerie im Park. Etliche Bäume sind laut Angaben der Stadt auf dem Friedhof Löh betroffen. In Dülken wird unter anderem an der Kita Röhlenend und an der früheren Overbergschule gearbeitet. Auch an der Narrenmühle muss eine Birke gefällt werden, ebenso an der Primusschule. In Süchteln gehören ein Ahorn an der Realschule, eine Hainbuche im Stadtgarten und eine Erle an der Martinschule zu den betroffenen Bäumen.