Golf : GC Haus Bey wieder ein guter Gastgeber

Für Lokalmatador Glenn Pease lief’s bei der PGA Seniors Chamionship auf der Anlage des GC Haus Bey nicht sonderlich gut. Er blieb am Ende deutlich unter den eigenen Erwartungen. Foto: PGA of Germany

Kurz bevor am Mittwoch der große Regen kam, war die zweite Auflage der PGA Seniors Championship auf der Golfanlage in Nettetal beendet worden. Lokalmatador Glenn Pease blieb deutlich unter seinen Erwartungen.

Wohl dem Golfturnier, das einen erfahrenen Organisationschef hat. Dass Andrew Duck zweifelsohne in diese Kategorie gehört, bewies er von Montag bis Mittwoch bei der zweiten Auflage der PGA Seniors Championship, also der Senioren-DM, auf der Anlage des GC Haus Bey. Als sich am frühen Mittwochmorgen über seinem Heimplatz, wo er auch als professioneller Golflehrer arbeitet, ein Gewitter zusammenbraute, ließ er seine guten Kontakte zu Wetterexperten spielen. In der Folge entschied er, die insgesamt 86 Spieler der beiden Altersklasse Senioren (über 50 Jahre) und Super Senioren (über 60 Jahre) eine halbe Stunde früher auf die finale Runde zu schicken. Und besser hätte das Timing nicht sein können: Denn kurz nachdem die Siegerehrung mit den beiden Gewinnern Paul Archbold und Simon Fisher über die Bühne gegangen war, setzte heftiger Starkregen ein.