Gerichtsentscheidung in Aachen : Protestcamp am Hambacher Forst muss geräumt werden

Protestcamp am Hambacher Forst muss geräumt werden

Gerichtsentscheidung in Aachen

Das Hambacher Forst muss geräumt werden. Das hat das Verwaltungsgerichts Aachen am Freitag entschieden (Archivbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Aachen Ein seit Jahren strittiges Protestcamp von Umwelt-Aktivisten am Hambacher Forst muss geräumt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Aachen am Freitag entschieden.

Die Räumungsverfügung des Kreises Düren vom November 2018 für Protestcamps am Hambacher Forst sei rechtmäßig, entschieden die Richter am Freitag nach Angaben des Verwaltungsgerichts. Der Eigentümer habe dafür zu sorgen, dass Wohnwagen, Lehmhütten oder auch Küchenbauten entfernt werden.

Der Privatmann, der seit 2012 Eigentümer des besagten Grundstücks am Hambacher Forst ist und es der Protestbewegung zur Verfügung gestellt hat, wehrt sich seit Jahren gegen Räumungsverfügungen, die sich auf das gesetzlich verankerte Verbot von Bauten im Außenbereich stützen. Eine Verfügung aus dem Jahr 2013 wurde bereits vom Verwaltungsgericht Aachen, dem Oberverwaltungsgericht in Münster und dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig für rechtmäßig erklärt. Hiergegen ist der Kläger erfolglos vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.