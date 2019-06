Brüggen : Zwei Männer nach Unfall auf B221 in Auto eingeklemmt

Auf der B221 überfuhr das Auto einen Leitpfosten, eine Laterne und prallte frontal gegen einen Baum, bevor es zum Stehen kam. Foto: Günter Jungmann

Brüggen Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen sind in der Nacht auf Samstag innerhalb weniger Stunden zweimal ausgerückt. Nach einem Kellerbrand in einem Gebäude am Kesseler Weg in Brüggen ereignete sich am Morgen ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 221 in Hülst, als ein Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, bevor es zum Stehen kam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die zwei Insassen wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Nettetal gegen 4.45 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Hülst von Bracht in Fahrtrichtung Nettetal. In Höhe der Hausnummer 19 kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, eine Laterne und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Laut Polizeiangaben war das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Nettetal) wurden bei dem Unfall im Auto eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Beide Insassen waren schwer verletzt worden. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Duisburg gebracht, der Fahrer kam ins Krankenhaus in Nettetal-Lobberich. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, teilt die Polizei mit.

Beteiligt am Einsatz auf der B221 waren der Löschzug Bracht mit 18 Wehrleuten und vier Fahrzeugen sowie der Löschzug Brüggen mit 21 Wehrleuten und vier Fahrzeugen. Die Straße Hülst war laut Angaben der Kreispolizei Viersen für etwa dreieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Zuvor hatten die Brüggener Wehrleute ausrücken müssen, als sie um kurz vor 23 Uhr am Freitagabend per Sirene zum Kesseler Weg nach Brüggen alarmiert wurden. Dort war den Einsatzkräften ein Kellerbrand gemeldet worden.

Wie eine Sprecherin der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen berichtet, brannten in einer Waschküche verschiedene Gegenstände. Die Einsatzkräfte konnten demnach das Feuer schnell löschen und lüfteten anschließend das ganze Haus.