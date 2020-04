Corona-Epidemie : 430 Corona-Fälle im Kreis Viersen bestätigt

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen gestiegen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist die Zahl der Infizierten um acht Personen gestiegen. Damit gibt es nun 430 bestätigte Fälle einer Corona-Infektion im Kreis Viersen (Stand Mittwoch, 8. April, 11.30 Uhr).

Auf die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen verteilt sieht die aktuelle Statistik so aus: In Brüggen gibt es 13 bestätigte Fälle, zwei Menschen sind bislang genesen. In Grefrath gibt es 21 Erkrankte, elf sind genesen. In Kempen wurden 45 infizierte Personen gezählt, 19 sind genesen. In Nettetal gibt es 36 bestätigte Fälle, 14 Menschen sind genesen. In Niederkrüchten wurden 81 infizierte Personen gezählt, zehn Menschen sind genesen, vier verstorben. In Schwalmtal gibt es 15 bestätigte Fälle, zwei Genesene und eine verstorbene Person. In Tönisvorst sind 48 Menschen infiziert, neun genesen. In Viersen sind 74 Menschen erkrankt, 17 genesen, zwei verstorben. In Willich sind 96 Menschen erkrankt, 27 genesen, vier verstorben. Ohne Ortsangabe ist eine weitere Person erkrankt.