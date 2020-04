Engagement in Brüggen : Klopapier-Torte als Geschenk und Trost in der Coronakrise

Mit einer Torte wollen Café-Chefin Slike Beckstedde und Sponsoren 26 Brachter etwas optimistischer machen.

Eine liebenswerte Nachbarin von mehr als 90 Jahren ohne Verwandte in der Nähe von Bracht, ein Goldhochzeitspaar, das nicht feiern kann. Eine Mutter, die gerade den Krebs überwunden hat, ein Familienvater mit einem systemrelevanten Beruf oder eine Frau, die ihren kranken Ehemann in der Rehabilitation nicht sehen kann – sie alle spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie und sehnen den Alltag zurück.

Um Menschen aus Bracht in dieser Ausnahmesituation das Leben etwas zu versüßen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hat Silke Beckstedde, Chefin im Brachter Café Bürgermeisteramt, Torten im Klopapier-Design gebacken und für 26 Stück Sponsoren gefunden. Sie werden ab Karfreitag von Osterhasen an besonders liebenswerter Menschen in Bracht verteilt, die in der Coronakrise Aufmunterung gebrauchen können.