Serie „Exotische Sportarten“ : Kin-Ball ist „ein kooperatives Spiel“ für jeden

Mönchengladbach Der TV Odenkirchen bietet die Möglichkeit, die Sportart Kin-Ball kennenzulernen. Dabei ist nicht Fitness, Motivation oder Können entscheidend, es geht in erster Linie um den Spaß. Alle können also mitmachen.

Beim TV Odenkirchen haben Interessierte die Möglichkeit, eine neue Sportart kennenzulernen. Mit Thomas Priebe ist dort einer von zehn deutschen Kin-Ball-Trainern tätig. Immer montags um 19.30 Uhr wird gespielt. Doch was ist „Kin-Ball“ eigentlich?

„Das ist ein sehr kooperatives Spiel, man muss nicht super fit, ambitioniert oder gut sein. Es geht um den Spaß, und alle können mitmachen, egal, wie alt oder welches Geschlecht“, sagt Priebe. Drei Vierer-Teams treten gegeneinander an, zwei oder drei von ihnen halten einen gigantischen, ein Kilogramm leichten Ball in der Mitte hoch, ein Mitspieler schlägt diesen dann mit einer Volleyball-Bewegung in das 20 mal 20 Meter große Spielfeld. Zuvor muss er sagen, welches Team den Ball annehmen muss.