Hilfe in der Corona-Krise : Online-Portal „Wir sind Viersen“ bündelt Angebote

Viersen Auf der Internetseite können Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen ihre Bring- und Abholservices vorstellen.

Die städtische Wirtschaftsförderung hat das Online-Portal „Wir sind Viersen“ gestartet. Viele Händler, Dienstleister und Gastronomen möchten auch in der Corona-Krise für ihre Kunden da sein – das Online-Portal bündelt ihre Angebote. „Die Menschen in Viersen finden hier die Möglichkeit, weiterhin in unserer Stadt einzukaufen und das hervorragende gastronomische Angebot zu genießen, nur eben auf anderen Wegen als bisher“, sagt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). „Der Werbering Viersen aktiv, die Industrie- und Handelskammer und die Kreishandwerkerschaft sind von Anfang an dabei. Und ich bin sicher, der Kreis der Unterstützer wird weiter wachsen.“