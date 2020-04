Vorfall in Brüggen : Duo sprengt Geldautomat in Brüggen

Brüggen Am Dienstag um 3 Uhr haben zwei Unbekannte einen Geldautomaten der Volksbank gesprengt. Sie konnten mit ihrer Beute zunächst auf einem Roller fliehen. Wie viel sie erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Von einem lauten Knall sind Dienstagnacht um 3 Uhr die Anwohner an der Bruchstraße aus dem Schlaf gerissen worden: Zwei Unbekannte haben im Vorraum der Volksbank an der Bruchstraße den Geldautomaten gesprengt. Dadurch wurde das Gebäude, das an die Brüggener Fußgängerzone grenzt, stark beschädigt. „Die Täter benutzten für die Sprengung kein Gasgemisch, sondern Sprengstoff“, erklärt Wolfgang Goertz, Sprecher der Kreispolizei in Viersen. Um welch Art Sprengstoff es sich handelt, ermittelt die Polizei zurzeit.

„Wir gehen davon aus, dass die Täter den Roller nicht weiter benutzt und dass sie das Fahrzeug gewechselt haben. Mit einem Roller wären sie nicht sehr weit gekommen“, sagt Goertz. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 2 in Dülken gehen davon aus, dass das Duo für seine weitere Flucht in ein Auto umgestiegen ist. „Von der Straße ,In der Stieg’ können die Täter in viele Richtungen geflüchtet sein. Wir vermuten aber, dass sie in Richtung Autobahn und Niederlande gefahren sind“, so der Sprecher der Kreis Polizei.