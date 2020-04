In der Corona-Krise : Verband Niederrhein bricht alle Handball-Spielzeiten ab

In der Corona-Krise

Mönchengladbach/Viersen/Nettetal Der Handballverband Niederrhein hat die Saison in allen Ligen für beendet erklärt. Es wird keine Absteiger geben, aber die Aufstiegsregelung wurde noch nicht beschlossen. Der TV Geistenbeck muss also noch warten.

Diese Entscheidung war abzusehen: Der Handballverband Niederrhein (HVN) folgt der Empfehlung des Deutschen Handball-Bundes (DHB), die am 12. März zunächst bis 19. April ausgesetzten Saisons auch in seinen Ligen ab dem 20. April aufgrund der Coronavirus-Pandemie abzubrechen. „Dies hat das Präsidium in Abstimmung und nach Anhörung der spielleitenden Stellen, der technischen Kommission und den acht Kreisvorsitzenden entschieden“, schreibt der HVN.