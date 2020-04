Corona aktuell : 63 Leverkusener gelten als genesen

Leverkusen Die Fallzahlen im Vergleich zum Vortrag sind nur leicht gestiegen. Zwölf Leverkusener werden im Klinikum behandelt. Hotel wird zum Ausweichquartier.

Fallzahlen Das Gesundheitsministerium NRW meldet am Mittwochmorgen 158 Corona-Fälle in Leverkusen, drei mehr als am Dienstag. Davon gelten 63 als genesen. Im Klinikum gibt es derzeit 16 stationäre Covid-19-Patienten, davon zwölf mit Wohnort Leverkusen. Zudem gibt es zehn Verdachtsfälle, die behandelt werden.

Hotel Die Stadt hat im Hotelkomplex des „Best Western“ nahe Forum eine Etage gemietet – 25 Plätze –, um dort Unterbringungsmöglichkeiten für besonders gefährdete Personen zu schaffen. Gedacht ist die Einrichtung für Senioren, die sich in nicht-stationärer Pflege befinden und deren Pflege nicht mehr gesichert ist, weil sie positiv getestet sind und/oder sich in Quarantäne befinden, oder weil pflegende Angehörige oder ambulante Pflegedienste aufgrund von Quarantäne ausfallen, sagt die Stadt. Außerdem für Senioren, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, aber nicht nach Hause oder in die regulären Pflegeeinrichtungen zurückkehren können, weil sie etwa noch unter Quarantäne stehen. Die Betreuung vor Ort wird durch einen beauftragten Pflegedienst gewährleistet, die Verpflegung ist durch einen Caterer sichergestellt. Die medizinische Versorgung übernimmt im Bedarfsfall ein Arzt in Absprache mit dem Pflegedienst. Das Gesundheitsamt organisiert die Belegung.