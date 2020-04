91-jährige Frau : Zweiter Todesfall durch Corona in der Schloss-Stadt

Hückeswagen Innerhalb von zwei Tagen sind zwei Hückeswagener an der schweren Lungenerkrankung gestorben.

Es gibt den zweiten Todesfall in Hückeswagen, ausgelöst durch das Coronavirus. Wie Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises mitteilt, ist am Dienstag eine 91 Jahre alte Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, verstorben. „Sie hatte Vorerkrankungen und befand sich zuletzt in stationärer Behandlung“, berichtet sie. Erst am Montag war ein 84-jähriger Hückeswagener in einem Krankenhaus an Covid-19 gestorben, auch er hatte Vorerkrankungen. Das Virus ist für mittlerweile sieben Todesfälle in Oberberg verantwortlich.