Coronavirus-Pandemie im Kreis Viersen : Coronavirus: ein Todesfall, weniger Infizierte

Kreis Viersen 91-jährige Willicherin Frau ist elfte Coronavirus-Tote im Kreis Viersen.

Insgesamt sind 411 Fälle bekannt (am Montag waren es 406). Aktuell sind 292 Menschen infiziert (302), 22 Menschen werden stationär behandelt (21), 248 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne (220), 108 Infizierte sind inzwischen wieder gesund (94). Es gab im Kreis Viersen bisher elf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: je vier in Niederkrüchten und Willich, zwei in Viersen und einer in Schwalmtal.

Aktuell sieht es in den Westkreis-Kommunen so aus: In Niederkrüchten gibt es unverändert 79 Infizierte, neun Menschen sind wieder gesund (am Montag waren es sechs); in Viersen gibt es mit 67 Infizierten zwei mehr als am Montag, 17 Menschen sind genesen (15); in Nettetal gibt es unverändert 35 nachgewiesene Infektionen, 13 Menschen sind bereits wieder gesund (zehn); in Schwalmtal liegt die Zahl der Infektionen konstant bei 15; zwei Menschen sind genesen und in Brüggen gibt es unverändert 13 Infektionsfälle, zwei Menschen sind genesen.