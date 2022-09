Kritik an Verspätungen und Zugausfällen : Solinger OB nennt Zustände auf der S 1 „Vollkatastrophe“

Solingen Mit deutlichen Worten hat Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) jetzt auf die Verspätungen und Zugausfälle auf der S-Bahnlinie 1 reagiert und vom zuständigen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eine schnelle Verbesserung der Situation gefordert.

„Derzeit ist die Lage eine Vollkatastrophe“, sagte der Oberbürgermeister bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend in der Festhalle Ohligs und kündigte an, in der Angelegenheit in Kürze bei den Verantwortlichen des VRR vorstellig werden zu wollen.