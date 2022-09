Gegen den Ukraine-Krieg : Neues Solinger Friedensforum setzt sich für Kriegsende ein

Solingen Ein Zusammenschluss aus Solinger Bürgerinnen und Bürgern setzt sich für ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs ein. Dafür werden aktuell weitere Mitglieder gesucht.

Unter dem Motto „Die Waffen nieder“ kamen am Montagabend mehr als 40 Bürgerinnen und Bürger „aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen“ im Naturfreundehaus Holzerbachtal zusammen, um das „Neue Friedensforum Solingen“ zu gründen, wie Jürgen Beu berichtet. Er sitzt im zuständigen Koordinationskreis, der bei dem Gründungstreffen gewählt wurde. Die Bewegung setze sich Beu zufolge für ein baldiges Kriegsende in der Ukraine ein und gehe auf die Idee zurück, das aktive Solinger Friedensforum aus den 70er- und 80er-Jahren wieder aufleben zu lassen.

Entstanden sei die Idee zur Gründung eines neuen Friedensforums bereits im Juni auf einer Veranstaltung mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes sowie dem Solinger Appell. „Da haben wir überlegt, wie man diesen Krieg beenden könnte“, sagt Frank Knoche, ebenfalls Teil des Koordinationskreises. In dem neu gegründeten Forum würden sich neben Teilen des Solinger Appells unter anderem linke und christliche Bürgerinnen und Bürger zusammenfinden, ebenso wie einige Sozialdemokraten und „ein paar Grüne, die nicht auf Parteilinie sind“, was den Krieg angehe, sagt Knoche, der selbst Fraktionssprecher der Grünen im Solinger Stadtrat ist. Das Forum verstehe sich jedoch als Personenbündnis, das bewusst ohne politische Parteien begründet worden sei.

Die Bundesregierung solle sich für einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg einsetzen und mit allen Mitteln einen Atomkrieg verhindern, so eine Forderung des Forums. Offenheit für Gespräche – gegebenenfalls mithilfe von Mediatoren – und der Einsatz diplomatischer Möglichkeiten seien wichtig. Auf „eskalierende Reaktionen und eine demütigende Rhetorik“ solle die Bundesregierung nach Ansicht des Solinger Friedensforums verzichten, der zivilgesellschaftliche und kulturelle Austausch mit Russland solle weitergehen. Außerdem sollten, so die Forderung, Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aus Russland, Belarus und der Ukraine einen Aufenthaltsstatus hierzulande erhalten. Schließlich solle die Regierung das Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr im Wert von 100 Milliarden Euro zurücknehmen „und das Geld stattdessen für eine beschleunigte Energiewende und eine sozial-ökologische Transformation“ verwenden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Derzeit suche man Jürgen Beu zufolge weitere Bürgerinnen und Bürger zur Umsetzung dieser Forderungen. Der Koordinationskreis plane Aktionen und Projekte, unter anderem am 1. Oktober zum bundesweiten dezentralen Aktionstag, zu dem der Bundesausschuss Friedensratschlag und die Kooperation für den Frieden unter dem Motto „Stoppt den Krieg – Verhandeln statt schießen“ aufruft. „Wir gehen davon aus, dass an dem Tag in den Nachbarstädten Düsseldorf, Köln oder Wuppertal regionale Demonstrationen stattfinden, an denen wir teilnehmen werden. Wenn nicht, machen wir etwas Eigenes“, kündigt Frank Knoche an.