Vielfältige Angebote aus Solingen und Umgebung : Werbung fürs Bergische beim Caravan Salon

Der Stand der Bergischen Drei auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Die Weltleitmesse für mobiles Reisen fand vom 26. August bis zum vergangenen Sonntag, 4. September, statt. Foto: Sylke Lukas

Solingen/Düsseldorf Beim Caravan Salon konnten die Bergischen Drei im Bereich Travel & Nature in der Halle 3 des Düsseldorfer Messegeländes mit vielfältigen Angeboten bei Fahrrad- und Wanderwegen punkten.

Nach zehn Messetagen auf dem Caravan Salon in Düsseldorf können die „Bergischen Drei“ eine positive Bilanz ziehen. „Der Caravan Salon beziehungsweise früher die Tour Natur ist aufgrund der Nähe und dem direkten Kontakt zum Endverbraucher unsere wichtigste Messe“, sagt Sylke Lukas. „Das Publikum war angenehm, informiert und interessiert“, ergänzt die Mitarbeiterin von Bergisches Land Tourismus Marketing mit Blick auf das vielfältige touristische Angebot unter anderem mit Rad- und Wanderwegen im Bergischen.

Bis einschließlich vergangenen Sonntag, 4. September, waren die Mitarbeiter des Vereins Bergisch Land Tourismus Marketing auf dem Messegelände der NRW-Landeshauptstadt, da der Bereich Travel & Nature diesmal mit auf dem Caravan Salon integriert war. „Mit der Tour Natur waren wir sonst lediglich am letzten Wochenende auf dem Caravan Salon vor Ort“, sagt Sylke Lukas, Leiterin Marketing, Social Media Veranstaltung bei den Bergischen Drei.

Info 235.000 Besucher beim Caravan Salon Besucher Rund 235.000 Besucher aus 72 Ländern wurden vom 26. August bis 4. September auf dem Caravan Salon 2022, der Weltleitmesse für mobiles Reisen, gezählt. Termin Im kommenden Jahr findet der Caravan Salon vom 26. August bis 3. September 2023 in Düsseldorf statt.

Doch die längere Messe-Teilnahme der Bergischen Drei in Halle 3 des Düsseldorfer Messegeländes hat sich gelohnt. „Die Messe ist für uns sehr gut gelaufen. Wir verzeichneten eindeutig in den Bereichen Fahrrad und Wandern einen Schwerpunkt“, sagt Lukas. Reichlich Prospekt-Material wurde von den Interessenten am gemeinsamen Messestand der Bergischen Drei und der Bergischen Naturarena mitgenommen. Im Gepäck am Messestand hatten die Bergischen Drei vier unterschiedliche Wanderkarten, drei Fahrradkarten, eine Entdeckerkarte und unter anderem die Top-10-Karte mit klassischen Highlights der Region mit Museen oder Schloss Burg. Die Route der Industriekultur mit diversen Kotten sowie Fahrrad- und Wanderwegen rundeten das Angebot ab. Tages- und Wochenend-Ausflügler hat die Region insbesondere im Blick.

Zudem wurde für Digitales analog auf der Messe beworben. Im November vergangenen Jahres stellten die Bergischen Drei ihre „Progressive Web App“ (PWA) vor und machten damit einen weiteren Schritt in Richtung „digitale Transformation“. Die Web-App ist in Struktur und Design an die Webseite der Bergischen Drei angelehnt, bietet aber darüber hinaus weitere Interaktionsmöglichkeiten. Thematisch sortiert hat der Nutzer hier alle Sehenswürdigkeiten, Radrouten und Wandertouren, ebenso wie Gastro- und Beherbergungsbetriebe unserer Mitglieder über sein Smartphone in der Tasche.

Was für den Messebesucher natürlich von Vorteil ist, braucht er doch nicht zu viele Prospekte mitzuschleppen. Sylke Lukas: „86 Prozent unserer Kunden sind mit dem Handy unterwegs. Viele davon sind zum Caravan Salon aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg angereist.“

Profitiert haben die Bergischen Drei aber auch von den klassischen Besuchern des Caravan Salons. „Wir haben hier viele Gespräche über unsere Region geführt. Stellplätze für Caravans gibt es in Solingen beispielsweise in Müngsten. „Der Bedarf für weitere Caravan-Stellplätze ist aber da“, sagt Sylke Lukas. Es gebe aber auch Touristen, die in ein Hotel oder aber eine Ferienwohnung im Bergischen anmieten wollen.