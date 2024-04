SPD erhebt Blockade-Vorwurf Solinger CDU lehnt Etatentwurf in aktueller Form ab

Die CDU will, dass die Stadt Solingen den bisherigen Entwurf für den städtischen Haushalt 2024 noch einmal in grundlegenden Punkten nachbessert. Das hat der Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat, Daniel Flemm, am Freitag auf Anfrage mitgeteilt und gleichzeitig bekräftigt, dass der Etatentwurf in seiner jetzigen Fassung nicht zustimmungsfähig sei.