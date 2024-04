Opfer wurden durch Messer verletzt Raubüberfall auf der Solinger Korkenziehertrasse vor Gericht

Nur seiner dicken Winterjacke habe er es wohl zu verdanken, dass die Messerklinge nicht durchgedrungen sei, so sagte der Zeuge (23) nun vor dem Wuppertaler Landgericht. Handy, Geld, Uhr, Halskette: Die Angreifer hätten ihn angebrüllt und gedrängt, seine Sachen rauszurücken. Ihm sei schließlich die Flucht gelungen, so der Solinger. Dabei sei er mit einem Messerstich im Oberschenkel verletzt worden, die Wunde habe genäht werden müssen. In der gleichen Nacht war noch ein dritter Mann angegriffen und ausgeraubt worden, ihm hatten die Täter an der Teschestraße von hinten zu Boden gebracht und ihm mit einem Tritt den Fuß gebrochen.