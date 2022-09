Impfungen in Solingen : Ab Samstag Impfungen mit neuen Corona-Impfstoffen

Solingen Ab Samstag, 10. September, werden im Solinger Impfzentrum im ehemaligen P & C-Gebäude direkt gegenüber der Clemens-Galerien in der Innenstadt die neuen an die Omikronvariante des Coronavirus angepassten Impfstoffe geimpft.

Das hat die Stadt am Donnerstag bekannt gegeben. Verabreicht werden dabei an alle Impfberechtigten ab einem Alter von zwölf Jahren die überarbeiteten beziehungsweise weiterentwickelten Impfstoffe der beiden Herstellerfirmen Biontech und Moderna .

Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung betonte, werden die Impfungen sowohl mit, als auch ohne Termin möglich sein. Gleichzeitig sei jedoch zu beachten, dass der angepasste Corona-Impfstoff lediglich als Auffrischung in Form einer dritten und vierten „Booster“-Impfung zur Anwendung kommen werde. Zur Grundimmunisierung (erste und zweite Impfung) stünden die neuen Impfstoffe nicht zur Verfügung, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Für die Grundimmunisierung würden nämlich weiterhin die bisherigen Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax verwendet.

Das Impfzentrum in Mitte hält sich nach Angaben aus dem Solinger Rathaus an die aktuell gültige Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Demnach sollen für die vierte Corona-Schutzimpfung Personen ab dem 60. Lebensjahr sowie Personen mit Vorerkrankungen priorisiert berücksichtigt werden. In anderen Fällen sei eine Impfung nach entsprechender Beratung durch den Impfarzt möglich, so die Stadt Solingen.