MIT enttäuscht, Grüne zufrieden : Gemischte Reaktionen aus Solingen auf das Enlastungspaket

Solingen Die Solinger Grünen loben das neue Entlastungspaket der Ampel-Koalition. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion hingegen kritisiert die geplanten Maßnahmen scharf.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) spricht von einer „vertanen Chance“. Das dritte Entlastungspaket, das die Bundesregierung am Wochenende vorstellte, sei eher ein „Unterlassungspaket“, so die MIT-Vorsitzende Gerlinde Steingrüber in einer Mitteilung. Es würden Entlastungen für kleine und mittlere Betriebe fehlen, wie zum Beispiel ein Stopp der Gasumlage oder die Reduzierung der Energiesteuern, so Steingrüber. „Es drohen Insolvenzen, Abwanderung und Aufgabe von Betrieben.“