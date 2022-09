Busflotte der Stadtwerke Solinge : Zwischen Kilometer-Millionär und Projektbus

Foto: Peter Meuter 16 Bilder So breit ist die Busflotte der Solinger Stadtwerke aufgestellt

Solingen Die Busflotte ist in Solingen vor allem von den Obussen geprägt. Dabei kommen regelmäßig neue Modelle, die nächsten sollen zum Jahreswechsel geliefert werden. Die Obusse sind mindestens 18 Jahre in Betrieb, deutlich länger als die dieselbetriebenen Autobusse.

Gegen 13 Uhr ist der Betriebshof des Stadtwerke-Verkehrsbetriebs recht voll. Fahrerinnen und Fahrer gehen ein und aus, auf dem großen Parkplatz stehen 30 bis 40 Busse. Gleich fahren einige von ihnen los, viele Schüler wollen in der Mittagszeit nach Hause kommen. An einem Bus überprüft ein Fahrer das Fahrzeug gerade, wie es immer vor der Abfahrt gemacht wird. Doch bevor einige Busse den Hof verlassen, bleibt Zeit, sich die umfangreiche Flotte des Verkehrsbetriebs der Stadtwerke Solingen (SWS) genauer anzusehen.

Auf den 24 Linien im Solinger Stadtgebiet betreiben die Stadtwerke insgesamt 116 Busse, darunter 53 Autobusse. Bei den restlichen 63 Fahrzeugen handelt es sich um Oberleitungs-Busse, darunter 20 neuere Modelle der Batterie-Oberleitungs-Busse (Bobs). Diese Busse, die den Strom aus den Oberleitungen in eingebauten Lithium-Ionen-Batterien speichern und damit auch an Stellen elektrisch fahren können, an denen keine Oberleitungen verlegt sind, sind seit Januar 2018 in Solingen im Einsatz.

Info Preise könnten demnächst steigen Preise Aufgrund gestiegener Personal- und Materialkosten, gerade im Bereich der Energie, geht Silke Rampe davon aus, dass die Ticketpreise zum 1. Januar 2023 steigen werden. Ausbildung Fahrerinnen und Fahrer des Solinger Verkehrsbetriebs werden in allen Fahrzeugtypen ausgebildet. Wer aus einem anderen Gebiet nach Solingen wechselt, muss den Umgang mit den Obussen neu lernen, sagt Rampe. Zurzeit bilden die SWS zwölf neue Fahrer aus.

Erst in diesem Jahr seien neue Bobs geliefert worden, wie Silke Rampe, Sprecherin des SWS-Verkehrsbetriebs, erklärt. „Eigentlich hätten die Fahrzeuge schon Ende letzten Jahres kommen sollen, aber durch Corona hatte es Lieferschwierigkeiten gegeben“, sagt Rampe mit Blick auf die Modelle, die auch die neusten Fahrzeuge der Flotte seien. Zusätzlich seien acht Gelenkbusse des gleichen Typs geliefert worden. Jeweils acht weitere Solo- und Gelenkbusse würden zum Jahreswechsel erwartet, so Rampe. „Wir haben im Bereich der Bobs außerdem vier Projektbusse für die Linie 695, weil wir da in einem Pilotprojekt untersuchen wollen, wie wir eine Diesellinie elektrifizieren können.“

Aktuell wird also vor allem der elektrisch betriebene Teil der Busflotte ausgebaut. Eine Umstellung auf 100 Prozent elektrischen Antrieb sei aber erst einmal nicht zu erwarten, so Rampe. „Wir wollen an unserem System mit den Oberleitungen festhalten.“ Die insgesamt 100 Kilometer Leitungen decken aber nicht das gesamte Liniennetz ab. „Wir bräuchten also zahlreiche Ladesäulen im Stadtgebiet. Das Laden würde für Standzeiten der Busse sorgen.“ Die müssten im Fahrplan berücksichtigt werden. Zudem sei eine komplette Elektrifizierung der Flotte mit einem enormen Kostenaufwand verbunden. Die Beschaffung der Obusse sei außerdem ziemlich aufwendig und könne bis zu drei Jahre dauern. Einen Dieselbus könne man schon nach rund einem Jahr bekommen – aktuelle Lieferverzögerungen nicht mit eingerechnet.

Das älteste noch im regulären Dienst eingesetzte Fahrzeug unter den Obussen stammt Rampe zufolge aus dem Jahr 2001. Durch den elektrischen Antrieb seien die Modelle langlebiger als die Diesel-Varianten. „18 Jahre müssen sie mindestens in Betrieb bleiben können, bei uns erreichen sie 21 Jahre“, sagt Rampe. Autobusse hingegen seien in der Regel zwölf bis 15 Jahre in Nutzung. „Obusse werden oftmals Kilometer-Millionäre. Sie fahren Tag für Tag und werden auf den längsten Linien eingesetzt.“

Unter den Dieselbussen seien die neuesten Fahrzeuge von 2017. Zuletzt hatten die Stadtwerke aber im Zuge der Corona-Pandemie fünf gebrauchte Fahrzeuge aus Offenbach und Hannover gekauft, um mit mehr Bussen unterwegs sein zu können und somit im Sinne des Infektionsschutzes mehr Abstand innerhalb der Fahrzeuge zu ermöglichen, wie Rampe erklärt. Teilweise seien diese Busse in den SWS-Farben umfoliert worden, ein Fahrzeug sieht man an diesem Tag aber auch auf dem Betriebshof, das weiterhin mit einer roten Lackierung aus Offenbach auffällt.

Bis zu 22 Stunden ist ein Fahrzeug pro Tag im Einsatz, sagt Rampe. Die Busse fahren morgens raus und kommen erst abends mit Ende des Fahrplans zurück. Hinzu kämen Sonderfahrten, beispielsweise im Schulverkehr. Die Koordinierung, welche Fahrzeuge wann im Einsatz sind, sei eine komplexe Aufgabe. Berücksichtigt werden müsse dabei unter anderem, welche Fahrzeuge gerade in der hauseigenen Werkstatt seien. „Alle drei Monate müssen die Busse zu einer Sicherheitsprüfung“, sagt Rampe. Auch der TÜV werde vor Ort von SWS-Mitarbeitenden abgenommen.

Wichtig für die Einsatzplanung sei zudem, welche Modelle auf welchen Linien eingesetzt werden. Für die Nacht-Expresse und die Busse, die den Schulverkehr abfangen, würden beispielsweise vorrangig Gelenkbusse eingesetzt. „Auf der Linie 683 setzen wir vermehrt Bobs ein, weil die einen stärkeren Antrieb haben. Und unsere ältesten Obusse sind nicht barrierefrei, da sie keine Rampe haben. Die planen wir deshalb als erste nicht ein“, erklärt die Sprecherin des Verkehrsbetriebs.