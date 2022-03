125 Jahr-Feier im August : Pläne für Brücken-Feier gehen in heiße Phase

Pläne für Brücken-Feier gehen in heiße Phase

Seit nunmehr fast 125 Jahren überspannt die stählerne Müngstener Brücke das Tal der Wupper zwischen Solingen und Remscheid. Auch wegen der Natur rund um das Bauwerk gilt das in den vergangenen Jahren sanierte bergische Wahrzeichen als Touristen-Magnet. Foto: Peter Meuter

Solingen/Remscheid Die Müngstener Brücke wird 125 Jahre alt. Gefeiert wird im August im Einklang mit der Natur. Parallel läuft die Welterbe-Bewerbung.

Das Datum für die Feierlichkeiten steht fest. Ende August, genau gesagt an dem Wochenende zwischen dem 26. und 28. August, soll der 125. Geburtstag der Müngstener Brücke zwischen Solingen und Remscheid angemessen begangen werden. Und da bis dahin noch einiges zu organisieren bleibt, laufen die Vorbereitungen für die große Party zu Ehren des Geburtagskindes der ganz besonderen Art hinter den Kulissen inzwischen auf Hochtouren.

Davon konnten sich in dieser Woche unter anderem die Mitglieder des Solinger Beirats Untere Naturschutzbehörde überzeugen. Denn zu der Sitzung des Gremiums am vergangenen Dienstag war eigens der Abteilungsleiter für Strategische Planung im Büro des Oberbürgermeisters sowie Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Solingen, Carsten Zimmermann, aus seinem Büro im Rathaus zum Beirat geeilt.

Daten Die Müngstener Brücke ist 107 Meter hoch und 465 Meter lang. Sie wurde von 1894 bis 1897 erbaut. Die offizielle Eröffnung war am 15. Juli 1897. Zwei Jahre später besuchte Kaiser Wilhelm II. Müngsten. Bis zum Ende der Monarchie 1918 trug die Brücke den Namen Kaiser-Wilhelm-Brücke zu Ehren Kaiser Wilhelms I. Im Förderverein sind die Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal sowie die Deutsche Bahn als Eigentümerin vertreten.

Wobei der Mann, der auch an der Bewerbung der Müngstener Brücke als UNESCO-Weltkulturerbe maßgeblich beteiligt ist, den Beiratsmitgliedern zunächst einmal die Rahmenbedingungen für die Geburtstagsfeier mitzuteilen wusste. So soll der für die Bewerbung ins Leben gerufene Förderverein „Welterbe Müngstener Brücke“ in den kommenden Monaten bei der Planung der Feierlichkeiten federführend sein.