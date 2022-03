Kritik aus Solingen an der Landesregierung : Rathaus kündigt Ende der Lollitests in Kitas an

Rathaus kündigt Ende der Lollitests in Kitas an

Kritik aus Solingen an der Landesregierung

Die Lollitests in Solinger Kitas laufen Ende des Monats aus. Foto: dpa/Peter Kneffel

Solingen Die Stadt Solingen reagiert auf das Ende der Refinanzierung durch das Land. Die Stadt-Spitze nennt Entscheidung der Landesregierung falsch.

Die Stadt Solingen reagiert nach eigener Angabe mit Unverständnis darauf, dass das Land die Vereinbarung mit den Kommunen zur Refinanzierung der sogenannten Corona-Lollitests gekündigt hat. Die Stadt werde darum das Lolli-Testverfahren in den Kindertagesstätten Ende März einstellen, hieß es am Mittwoch vonseiten der Verwaltung. Dazu habe sich jetzt der Verwaltungsvorstand entschieden. Denn wollte die Stadt die Lolli-Tests fortsetzen, müsste sie dies auf eigene Kosten tun.

„Die Entscheidung des Landes hat uns erstaunt, und wir halten sie auch für falsch“, sagte Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD). Die Lollitests seien ein wichtiges Instrument gewesen, um in den Einrichtungen den bestmöglichen Betrieb zu gewährleisten. „Dass die Landesregierung nun gerade in dieser Phase aussteigt, lässt sich nicht nachvollziehen. Im Umgang mit Kindern sind die Möglichkeiten, Abstand zu halten und Maske zu tragen, kaum gegeben. Das hat die Lolli-Tests seit ihrer Einführung Anfang 2021 so wichtig gemacht“, kritisierte der OB.