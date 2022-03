Prozessauftakt in Wuppertal : Solingerin wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch ihrer Kinder angeklagt

Solingen/Wuppertal Eine 39-jährige Solingerin steht wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch ihrer Kinder vor dem Landgericht in Wuppertal. Der Vater wurde bereits verurteilt.

Vom „Tatort Kinderzimmer“ hatte der Richter bereits vor einem Jahr in seiner Urteilsbegründung gesprochen. Zuvor hatte er einen mittlerweile 40-Jährigen Solinger wegen des schweren sexuellen Missbrauchs seines Sohnes (11) und seiner Tochter (14) zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. In den Fokus der Ermittler war der Verurteilte eher zufällig geraten, nachdem amerikanische Ermittler ein Foto im Internet entdeckt hatten, dass mit den GPS-Daten der Wohnung der Familie in Solingen versehen gewesen sein soll. Das Foto hatte der Vater in einer geschlossenen Chat-Gruppe geteilt, um dort aufgenommen zu werden.