Geld gestohlen : Auto an der Raststätte Remscheid aufgebrochen

Remscheid Am Dienstag gegen 15.20 Uhr verließen die beiden Geschädigten (27, 32 Jahre) an der Raststätte Remscheid-Ost ihren VW Golf, um in der Raststätte Essen zu besorgen.

Diese Zeitspanne nutzten unbekannte Täter, um in den Wagen einzudringen und eine höhere Geldsumme aus einer im Fußraum hinter dem Beifahrersitz befindlichen Handtasche zu stehlen.

Ein Zeuge konnte eine verdächtige Person wie folgt beschreiben: männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, kräftig, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart, schwarzes T-Shirt.

Es wurde laut Polizei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Hinweise Tel. 02 202 / 20 50.

(red)