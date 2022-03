Öffentlicher Nahverkehr in Remscheid : RE 47 hält nicht in Güldenwerth

RE 47 hält nicht in Güldenwerth

Öffentlicher Nahverkehr in Remscheid

Der Haltepunkt der S-Bahn 7 in Güldenwerth. Foto: Guido Radtke

Remscheid / Solingen Laut FDP bedeute der neue Direktzug, der ab Dezember zwischen Lennep und Düsseldorf verkehrt, eine Verschlechterung für Pendler im Remscheider Westen.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember will der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) einen Direktzug einführen, der im Stundentakt von Lennep bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof fährt. Der Regionalexpress (RE) 47 würde für Pendler nicht nur das (nicht immer reibungslose) Umsteigen in Solingen überflüssig machen – die Fahrtzeit für die Strecke Lennep-Düsseldorf würde sich auch um zehn Minuten verkürzen.

Doch die Pläne sorgen nicht nur für Begeisterung. Dass der RE 47 mit dem Bahnhof Güldenwerth einen der drei Remscheider Haltepunkte auf der Strecke nicht bedienen soll, ist für die FDP-Fraktion nicht akzeptabel. Für die Nutzer des Haltepunktes in Remscheids Westen verschlechtere sich das Angebot künftig im Vergleich zur jetzigen Situation sogar, sagte Phillip Wallutat am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Mobilität. Denn als Kompensation für die Direktverbindung sollen die bislang vier bestehenden Verstärkerfahrten zwischen Lennep und Düsseldorf im Berufsverkehr entfallen.

Aus Sicht der FDP ist der wichtigste Vorteil der RE 47, dass künftig die „Sollbruchstelle“ des Umstiegs in Solingen entfällt. Sie schlägt daher vor, auf den Vorteil der zehn Minuten kürzeren Fahrzeit zu verzichten, um stattdessen mit einem Halt auch in Güldenwerth mehr Bahnkunden den Zugang zum neuen Regionalexpress zu ermöglichen.

Dezernent Peter Heinze sprach von einem Abwägungsprozess, den alle Kommunen vollzogen hätten. Es sei um die Frage gegangen, wie viele Stopps in einem gewissen Zeitraum auf der Strecke möglich seien. Güldenwerth, so erklärte Frank vom Scheidt (Grüne) auf Nachfrage der Redaktion, sei der Haltepunkt mit den wenigsten Aus- und Einstiegen. Vom Scheidt vertritt Remscheid in der Verbandsversammlung der VRR.