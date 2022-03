Kulturnacht Solingen : Vorfreude auf Kultur – Sorge vor dem Virus

Bei der Kulturnacht 2019 war in Kultureinrichtungen und Bussen noch nicht an Abstandhalten oder Masken zu denken. Foto: Guido Radtke

Meinung Solingen Ob man zur Kulturnacht geht, ist in diesem Jahr keine leichte Frage. Die Lust auf Kultur ist da, die Skepsis angesichts der Corona-Lage aber auch.

Kulturnacht und Corona – wie passt das zusammen ? Die Frage dürften sich so manche Solingerinnen und Solinger bereits gestellt haben und bis zum Samstagabend weiter stellen. Die Veranstalter sagen klar: Es passt zusammen, alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen. Sie sagen aber auch: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Natürlich nicht. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren begleitet uns ein gewisses Risiko bei allem, was wir tun. In Zeiten hoher Infektionsraten umso mehr.

Auch die Teilnahme an der Kulturnacht ist eine individuelle Entscheidung. Vor der Veranstaltung schwankt man zwischen Vorfreude und Skepsis. „Wer in die Kulturnacht geht, wird mit dem Virus rauskommen“, sagt ein Kollege am Freitag scherzhaft. Natürlich wird es soweit nicht kommen. Aber wie viel Wahrheit steckt tatsächlich in dieser flapsigen Bemerkung ?

Am Ende wird es nicht nur eine individuelle Entscheidung sein, ob man die Kulturnacht besucht oder nicht, sondern auch, wie man sich währenddessen verhält. 3G-Regel und Masken sind vorgegeben, gerade in den charakteristischen Programm-Bussen könnte das Abstandhalten aber schwer werden. Es wird eine andere Kulturnacht als man es gewohnt ist. Trotzdem wird die Freude groß sein, wieder zusammenzukommen und gemeinsam Kultur zu erleben. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren auf vieles verzichtet, was Kultur angeht. Es gab natürlich immer irgendwas, es gab viele spannende digitale Formate. Doch etwas hat bei allem gefehlt. Etwas, das vielleicht am Samstagabend wieder da ist, wenn man durch Solingen pendelt und an verschiedenen Orten Kultur verschiedenster Art aufsaugt. Gemeinsam mit anderen Menschen. Kultur ist gerade in diesen Zeiten wichtig, ebenso wie der Kontakt zu Anderen.