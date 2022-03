Veranstaltungen 2022 in Neuss : Neuss startet durch

Veranstaltungen 2022 in Neuss

Das Farbgefühl-Festival – hier, trotz Masken im Vordergrund, ein Bild von 2018 und damit aus der Zeit vor der Corona-Pandemie – kehrt am 30. Juli in den Rennbahnpark zurück. Archiv-Foto: woi Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Bei den Veranstaltern ist Aufbruchstimmung zu spüren. Nachdem in den vergangenen Jahren viele Events corona-bedingt abgesagt werden mussten, herrscht Zuversicht und Tatendrang. Ein Blick auf die Pläne für 2022.

Die Liste ist lang. Mehr als 20 größere Veranstaltungen umfasst der Fahrplan von Neuss Marketing für 2022. „Nach den vielen corona-bedingten Absagen der vergangenen zwei Jahre herrscht Aufbruchstimmung“, sagt Peter Fischer von Neuss Marketing. Die Corona-Lockerungen lassen die Hoffnung aufkeimen, dass es was wird mit der Rückkehr zu mehr Normalität. Ein chronologischer Ausblick, was Neuss in diesem Jahr alles bietet.