Präsenzunterricht vorübergehend ausgesetzt : Corona-Ausbruch auf Klassenfahrt – 26 Schüler infiziert

Jüchen Auf einer Klassenfahrt nach Berlin haben sich 26 Schüler des Gymnasiums Jüchen mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Rhein-Kreis Neuss am Donnerstag, 24. März, auf Anfrage unserer Redaktion.

An der Fahrt soll die gesamte Qualifizierungsstufe 2 teilgenommen haben, insgesamt 64 Schüler. Die Jungen und Mädchen kamen am 18. März zurück, in der Folge fielen immer mehr Corona-Tests positiv aus.