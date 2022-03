Solinger Lokalpolitiker fordern Drei-Monats-Test : Lennestraße soll probeweise gesperrt werden

Busse sollen nach dem Willen der Ohligser Lokalpolitiker für drei Monate nicht mehr durch die Lennestraße am Ende der Fußgängerzone fahren. Foto: Peter Meuter

Ohligs Die Fraktionen in Ohligs wollen, dass die Straße am Ende der Fußgängerzone drei Monate nur noch von Anliegern befahren werden kann.

Autofahrer, die in Ohligs unterwegs sind, müssen sich in den kommenden Sommermonaten teilweise auf Veränderungen in der Verkehrsführung einstellen. Denn am Montagabend hat sich die Bezirksvertretung (BV) Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid mit den Stimmen aller Fraktionen darauf verständigt, die Lennestraße am unteren Ende der Fußgängerzone – zumindest probeweise sowie für Nicht-Anlieger – für den Auto- und Busverkehr zu sperren.

Die Sperrung soll mit dem Dürpelfest im Mai beginnen und danach drei Monate beibehalten werden. Damit wollen die Bezirkspolitiker endlich Nägel mit Köpfen machen, nachdem eine Verkehrsberuhigung der Lennestraße schon länger diskutiert wird. So hatten sich die „Ohligser Jongens“ 2020 als erste positioniert und eine Ausdehnung der Fußgängerzone gefordert, um an der Lennestraße eine neue Ausgeh-Meile unter dem Arbeitsnahmen „West4tel“ zu etablieren.

Marc Westkämper (CDU) und die anderen Politiker sind für die Sperrung. Foto: Meuter, Peter (pm)

INFO Rückkehr der Marktbeschicker offen Änderung Die Fraktionen wollen, dass der Vorschlag zur Sperrung nun umgesetzt wird. Zuvor hatten sie noch davon gesprochen, die Stadt solle die Sperrung der Lennestraße zunächst einmal prüfen. Wochenmarkt Nicht besprochen wurde in der BV-Sitzung ein anderer Antrag der CDU, wonach die Marktbeschicker bis zum Beginn der Umbauarbeiten auf den Marktplatz zurückkehren sollen. „Wir wollen die Ergebnisse der Gespräche mit der Baufirma abwarten“, sagte Marc Westkämper. Die Stadtverwaltung habe angesichts der anstehenden Gespräche mit der Baufirma noch keine Angaben dazu machen können, wann die Arbeiten starten könnten.

Ein Plan, der später auch von der CDU aufgegriffen wurde – weswegen Marc Westkämper, BV-Fraktionsvorsitzender der CDU und stellvertretender Bezirksbürgermeister, die Ziele der Politik jetzt noch einmal konkretisierte. „Wir wollen, dass die Lennestraße ab dem Dürpelfest im Mai bis Ende Oktober für Busse und den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt wird“, sagte Westkämper am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion.

Hat Bedenken: Planungs- und Baudezernent Andreas Budde. Foto: Peter Meuter

Mit dem Beschluss der BV hat die Stadtverwaltung nun den Auftrag erhalten, die Sperrung der Lennestraße umzusetzen. Wobei es im Rathaus durchaus Einwände gibt, die bei der BV-Sitzung einmal mehr vortragen wurden. Denn am Montagabend war die Verwaltung „mit großem Aufgebot“ (Marc Westkämper) nach Ohligs gekommen – darunter Planungs- und Baudezernent Andreas Budde.

Doch die Argumente, die Budde schließlich vortrug, vermochten die CDU offensichtlich nicht zu überzeugen. So habe die Stadt beispielsweise den Einwand erhoben, dass „die Lennestraße für den Baustellenverkehr zum Umbau des Marktplatzes gebraucht“ werde, sagte Westkämper. Aber das stehe noch gar nicht fest, da die Gespräche mit der beauftragten Baufirma jetzt erst beginnen würden, unterstrich der CDU-Mann, der hinzufügte, er gehe ohnehin davon aus, dass andere Straßen für die Baufahrzeuge – wie bereits beim Bau des O-Quartiers – wichtiger seien.

Darüber hinaus wollte Westkämper auch keine Einwände in Sachen Busverkehr gelten lassen. „Ein weiteres Argument war, dass die Rheinbahn eine Art Regressanspruch gegen die Stadt geltend machen könnte, wenn durch die Umleitung weniger Fahrgäste in die Busse einsteigen“, berichete der stellvertretende Bezirksbürgermeister Doch das sei ebenfalls unwahrscheinlich, da an der Haltestelle Ohligs Markt sowieso nur wenige Personen einsteigen würden. Marc Westkämper: „Da steht die Wichtigkeit der Haltestelle in keinem Verhältnis zu der Qualitätsverbesserung, die sich durch die Sperrung erreichen lässt“.

Die SPD ist hingegen bis auf Weiteres noch etwas zurückhaltender. Zwar begrüßte auch der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten in der BV, Martin Schlücking, am Dienstag ausdrücklich die Entscheidung der Politik. „Wir wollten, dass jetzt einfach mal etwas passiert und mit unserem Vorgehen ein Signal an die Verwaltung senden“, sagte Schlücking.

Allerdings, so der SPD-Mann, sei es nun ebenfalls nötig, die Entwicklungen genau zu beobachten und die Betroffenen einzubeziehen. Dies gelte vor allem für die Gewerbetreibenden in dem Quartier am unteren Ende der Fußgängerstraße sowie rund um den Markt. „Es geht darum, in den drei Monaten der Sperrung Erfahrungen zu sammeln“, sagte Martin Schlücking, der parallel einräumte, die Sperrung der Lennestraße sei eine durchaus „komplexe Sache“. So sei es auch wichtig zu beobachten, welche Auswirkungen die Sperrung zum Beispiel auf die Zufahrt zum neuen O-Quartier haben werde.

Tatsächlich entspricht die gefundene Lösung einem Kompromiss. Vor der Sitzung hatten die Fraktionen noch unterschiedliche Vorstellungen gehabt, wie die Sperrung der Lennestraße aussehen solle. Während sich die Christdemokraten für eine komplette Sperrung aussprachen, waren SPD und Grüne dafür, zwar die Busse umzuleiten, die Lennestraße aber für den Autoverkehr offen zu lassen.