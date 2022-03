Benefizkonzert in Solingen-Wald : Farfarello und Jim Button‘s spielen für die Ukraine

Wald Am Sonntag spielen Farfarello und Jim Button‘s ein Doppelkonzert in Solingen. Im Walder Stadtsaal wollen sie Spenden für die Ukraine sammeln.

Der Krieg in der Ukriane beschäftigt auch das Solinger Trio Farfarello. „Auch wir können nicht einfach rumsitzen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Ist es nicht“, sagt Farfarello-Urgestein Mani Neumann (Geige, Piano, Blockflöte) dazu. „Deshalb wollen wir diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die die Menschen in Europa erfasst hat, mit einer besonderern Aktion unterstützen“. Quasi „über Nacht“ organisierten die Musiker daher ein Benefizkonzert mit Hilfe der Stadt Solingen. Die Einnahmen sollen dem Verein Solingen hilft zugute kommen.