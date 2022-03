Freizeitanlage in Solingen : Behindertengerechte Umbauten im Freibad Ittertal

Freizeitanlage in Solingen

Solingen Hinter dem Freibad Ittertal an der Solinger Stadtgrenze zu Haan liegen harte Zeiten. Wie anderswo auch schlug auf der Anlage in Wald die Corona-Krise voll durch.

So konnte die Sommersaison 2020 nur mit Einschränkungen laufen. Und die Wintersaison 2020 / 21 auf der Eisbahn fiel sogar ganz ins Wasser, ehe die darauffolgende Sommersaison 2021 – nach gutem Beginn – von der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Juli überschattet wurde.

Doch mittlerweile gibt es wieder Zuversicht beim Förderverein Ittertal. Das wurde bei der ersten Hauptversammlung des Vereins seit drei Jahren klar, die diese Woche in der Gaststätte Quitte stattfand. So wusste Vorsitzender Hartmut Lemmer zu berichten, dass die beim Hochwasser entstandenen Schäden nun mit Hilfe von Bundes- und Landesmitteln endgültig behoben werden sollen, nachdem durch Soforthilfe von verschiedenen Stellen die gröbsten Spuren der Flut bereits beseitigt sind.

Zugleich bedankte sich Lemmer noch einmal für die große Hilfsbereitschaft. „Bewundernswert, wie Sportler die Plätze und das Schwimmbecken von Lehm und Schmutz befreiten sowie andere Gruppen die äußeren Schäden behoben haben“, sagte der Vereinschef. Gerade in der Corona-Zeit sei die gesellschaftliche Bedeutung des Ittertals deutlich geworden – was auch durch die Unterstützung von Stadt und Politik unterstrichen worden sei, so Lemmer. Jetzt richtet sich der Blick aber nach vorne. Die Umkleiden, Duschen und Toiletten sollen behindertengerecht umgebaut werden. Im Mai startet die Sommersaison.