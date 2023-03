Anlässlich des 30. Jahrestages Prominenz bei Brandanschlag-Gedenken

Das hat die Stadt Solingen am Dienstagabend im Sozialausschuss bekannt gegeben. In einer Mitteilungsvorlage aus dem Ressort 1 von Oberbürgermeister Tim Kurzbach informierte die Verwaltung nun erstmals ausführlich über die geplanten Veranstaltungen sowie den Stand der Gedenkfeier, mit der an die fünf Mordopfer sowie die insgesamt 17 zum Teil Schwerverletzten, die bei dem Brandanschlag auf das Haus der türkischstämmigen Familie Genç an der Unteren Wernerstraße an Pfingsten 1993 zu Schaden gekommen sind.