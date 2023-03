Schnee in Solingen und Remscheid Baum fällt auf Oberleitung - Busverkehr eingeschränkt

Wie die Polizei am Morgen gegen 9 Uhr berichtet, ist gegen 7.40 Uhr an der Schreinerstraße in Solingen ein Baum auf die Leitung der Obusse gefallen. Die Feuerwehr war im Einsatz und zerteilte den Baum mit einer Kettensäge. Niemand kam zu Schaden. An der Cronenberger Straße hat sich um kurz vor 9 Uhr ein Lkw festgefahren.