Solinger verurteilt Von Tabletten zum Heroin und zum Drogendealen

Erst Knieschmerzen, dann Schmerzmittel und am Ende mehr als zwei Gramm Heroin am Tag. Diese Abwärtsspirale hat einen Solinger auf die Anklagebank gebracht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Drogenhandel. Mehr als ein Kilogramm Heroin hatte sich der 33-Jährige an seine Adresse in Solingen liefern lassen. Nun wurde er dafür zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an: Hält der Solinger den Entzug durch, könnte er nach der Halbstrafe auf freien Fuß kommen.