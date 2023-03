Untersuchung der Stadt Kein Platz für Windräder in Solingen

„Neben der Gegend an der Talsperre nahe Burg waren ursprünglich auch Flächen in Ohligs sowie in Gräfrath im Gespräch“, sagte Westkämper am Dienstag. Doch nachdem im Lauf der Zeit bereits die Talsperre aus den erwähnten Gründen weggefallen war und auch Ohligs aufgrund der Nähe zu Wohnhäusern am Ende keine Option mehr darstellte, kam 2018 schließlich auch das Aus für Gräfrath als Windrad-Standort. Seinerzeit einigten sich Anwohner, die über Jahre hinweg gegen eine Anlage in ihrer Nachbarschaft gekämpft hatten, und der Investor für das Windrad darauf, dass die Windenergieanlage nicht gebaut werde.