Mona Neubaur bei Eröffnung in Solingen Grüner Wasserstoff soll Jobs bringen

Sunfire hat vor 13 Jahren als Start-up mit einem Team von drei Leuten angefangen. Mittlerweile beschäftigt das Technologieunternehmen in der Dresdner Zentrale, in Chemnitz, der Schweiz sowie am Höhscheider Weg in Aufderhöhe über 500 Mitarbeiter. Davon allein 50 in den ehemaligen Räumen der MTV Metallveredlung. Diesen Solinger Standort hat Sunfire samt des technologischen Know-hows Ende 2021 übernommen – und für seine Zwecke um- und ausgebaut. Rund 30 Millionen Euro wurden dafür bislang investiert.