Solingen raucht täglich bis zu fünf Joints Dauerkiffer kämpft um Bewährung

Mit 50 Gramm Cannabis im Rucksack erwischt und zu einer Haftstrafe verurteilt: Auf den ersten Blick hält man eine solche Geschichte für etwas, mit dem sich Gerichte des Öfteren zu befassen haben. Schaut man jedoch genauer hin bei dem Solinger, der nun vor dem Berufungsrichter um Bewährung kämpfte, so wird vor allem eines deutlich: Cannabis ist nicht so harmlos, wie gelegentlich behauptet wird. Zumindest dann nicht, wenn man hinter die Kulissen eines Lebens schaut, in dem der Joint zum Alltag gehört.