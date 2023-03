Streik in Solingen Zwei Tage keine Müllabfuhr

Laut der Gewerkschaft Verdi werden am Donnerstag und Samstag in Solingen keine Mülltonnen geleert, da das Müllheizkraftwerk bestreikt wird. Verdi verlangt in der aktuellen Tarifrunde 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Ein Müllwerker verdient nach Angaben der Gewerkschaft monatlich 3033,74 Euro nach 15 Jahren im Beruf.