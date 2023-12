Außergewöhnliche Dekorationen So leuchten die Weihnachtshäuser in Solingen

In den rund neun Wochen, in der die Figuren leuchten, zahlt Martin Broch rund 400 Euro an Stromkosten – aus eigener Tasche. Zudem investiert er im Durchschnitt jedes Jahr 2000 bis 3000 Euro für Reparaturen und Neuanschaffungen. Alles, was in der Adventszeit an Geld zusammenkommt, wird an das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz gespendet.