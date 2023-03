Großveranstaltung in Solingen findet statt Frühlingserwachen in Ohligs trotzt der Großbaustelle

„Wir wollen den Kopf nicht in den Sandhaufen vor unserer Tür stecken, sondern zeigen, dass in Ohligs auch in der schwierigen Baustellen-Phase etwas los ist“, hieß es am Montag bei der OWG in einer Mischung aus Galgenhumor und Selbstironie. So ist vorgesehen, dass der Kunstmarkt von City-Art-Project unverändert in den offenen Zeltpavillons auf der Grünstraße stattfindet. Etwas anders als sonst wird es nur auf der Düsseldorfer Straße, die eben momentan von der Baustelle zur Modernisierung der Fußgängerzone durchzogen ist.