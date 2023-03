Solinger Experten sind skeptisch Mobile Pools für den Schwimmunterricht?

Solingen · NRW-Zahlen legen nahe, dass in Solingen an die 2000 Kinder während Corona nicht schwimmen gelernt haben. Beim Land gibt es die Idee, das Problem mit mobilen Becken anzugehen. Was Solinger sagen.

06.03.2023, 17:00 Uhr

Ein mobiles Schwimmbecken in der Praxis. Um richtig schwimmen zu lernen, seien die Becken zu klein, sagen Experten. Zur Vermittlung erster Grundlagen reichten sie aber. Foto: AQWA ITINERIS

Die Solinger Kommunalpolitik schlägt Alarm. Auch in der Klingenstadt gibt es viel zu viele Kinder, die nicht schwimmen können. Zumal die Voraussetzungen, daran etwas zu ändern, nicht gerade ideal sind. Denn in Solingen gibt es mit dem Klingenbad zurzeit lediglich ein Bad, in dem Schwimmunterricht uneingeschränkt möglich ist – weswegen die Verantwortlichen nun auch ungewöhnliche Maßnahmen prüfen, mit denen das Nichtschwimmer-Problem bei Kindern zumindest teilweise gelöst werden könnte.