Ehrenamt in Alpen : Auch ohne Ehrenamtsforum eine Finanzspritze

Voriges Jahr Jahr berichtete Ludger Kuhnen (r.) vom Menzelener-Modell-Club über die Arbeit seines Vereins. Zum Vergnügen der rund 200 Vereinsvertreter im Alpener Feuerwehrgerätehaus ließ der damals zehnjährige Lenny Hußmann einen kleinen Kunstflieger durch die Halle kreisen. Foto: Sparkasse/foto:jpm.de

(RP) Corona macht die Ehrenamtsforen der Sparkasse diesmal nicht möglich. Trotzdem unterstützt das Geldinstitut die engagierte Arbeit in den Klubs. Auch die Extra-Spenden werden ausgeschüttet.

Das Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein für die Vertreter der Vereine in Alpen findet in diesem Jahr nicht statt. „Die 108 Vereine und Organisationen, die wir zu unserem Ehrenamtsforum eingeladen hätten, erhalten natürlich trotzdem eine Spende zur Förderung ihrer Arbeit“, verspricht Sparkassenvorstand Bernd Zibell. Die Sparkasse überweist den Schatzmeistern der Klubs insgesamt 40.371 Euro.

Herzstück der insgesamt sechs Ehrenamtsforen, zu denen die Sparkasse rund 900 Vereine von Moers bis Xanten einmal im Jahr einlädt, bleibt die Verlosung von Extraspenden. „Da wir nicht vor Ort auslosen können, wer die dreimal 250-Euro-Extraspenden bekommt, können sich die Vereine für die Verlosung von sofort an online anmelden und kommen so in den Lostopf“, so Verwaltungsratsvorsitzende Claudia van Dyck. Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ehrenamtsspende Neukirchen-Vluyn“ an spenden@sk-an.de oder ein Kommentar unter dem Artikel zur Spendenvergabe auf der Facebook-Seite der Sparkasse reicht. Stichtag: Freitag, 24. Juli. Von der Verlosung dreht der Künstler Markus Grimm ein Video, das die Sparkasse auf YouTube und Facebook veröffentlicht.